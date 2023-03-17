Мир 17 марта 2023, 15:26 Супругу Зеленского высмеяли за рассказ о сбившей дрон помидорами украинке Жена президента Украины Елена Зеленская сказала, что украинка сбила дрон банкой помидоров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к рассказу жены президента Украины Елены Зеленской об украинке, которая сбила беспилотник банкой помидоров. Они не поверили в байку, ведь она в разных вариациях прошла по Сети, сообщил RT.

Необычный метод противовоздушной обороны первая леди раскрыла в интервью телеканалу MSNBC. По словам Елены Зеленской, некая женщина увидела российский дрон из окна и бросила в него банку с помидорами. Аппарат якобы рухнул на землю. Ранее об этом уже рассказывала руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, но в ее версии в банке засолили огурцы, и сам Владимир Зеленский.

Реклама

Телезрители не поверили в подлинность этой истории. Они стали обсуждать героизм украинки в соцсетях. Один из интернет-пользователей предположил, что если бы Елена Зеленская или кто-то еще рассказал об этом до конфликта, их бы засмеяли, а теперь, возможно, предложат наградить.

Реклама

«Жена комика. Похоже, она подхватила все его заезженные шутки», — заявил автор другого комментария.

Еще один человек предложил вместо вооружений отправлять на Украину соленья. Это позволит помочь местным жителям, накормить их и сэкономить.

Елена Зеленская не в первый раз стала объектом насмешек в соцсетях. В 2022 году она приехала в Белый дом в костюме с повисшими на груди пуговицами.