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    20 июля 2022, 11:27

    Елена Зеленская вдохновила пользователей на троллинг неуместным костюмом на встрече с Байденом

    Жена Зеленского рассмешила пользователей своим костюмом с неуместными пуговицами

    Борис Ломакин

    Костюм жены президента Украины Елены Зеленской вызвал смех у пользователей. Все-таки верхняя одежда с таким расположением пуговиц не лучший выбор для встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

    На костюме Зеленской расположилось шесть пуговиц, назначения у которых не было никакого. Две из них повисли в крайне неудачных местах, что и послужило поводом посмеяться над образом первой леди Украины. Даже президент США Джо Байден оценил декоративные элементы.

    Елена Зеленская вдохновила пользователей на троллинг неуместным костюмом на встрече с Байденом | Изображение 1Источник фото: Twitter

    «Интересный вариант размещения пуговиц».

    Елена Зеленская вдохновила пользователей на троллинг неуместным костюмом на встрече с Байденом | Изображение 2Источник фото: Twitter

    «Чувствую, что эти пуговицы должны быть где угодно, но не в области сосков».

    Елена Зеленская вдохновила пользователей на троллинг неуместным костюмом на встрече с Байденом | Изображение 3Источник фото: Twitter

    «„Хорошие пуговички!“ — заметил президент Байден».

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