Елена Зеленская вдохновила пользователей на троллинг неуместным костюмом на встрече с Байденом

Костюм жены президента Украины Елены Зеленской вызвал смех у пользователей. Все-таки верхняя одежда с таким расположением пуговиц не лучший выбор для встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

На костюме Зеленской расположилось шесть пуговиц, назначения у которых не было никакого. Две из них повисли в крайне неудачных местах, что и послужило поводом посмеяться над образом первой леди Украины. Даже президент США Джо Байден оценил декоративные элементы.

Источник фото: Twitter

«Интересный вариант размещения пуговиц».

Источник фото: Twitter

«Чувствую, что эти пуговицы должны быть где угодно, но не в области сосков».

Источник фото: Twitter

«„Хорошие пуговички!“ — заметил президент Байден».

Говоря о странной моде. Balenciaga представила кутюрную коллекцию в Париже. По подиуму прошлись Рената Литвинова, Ким Кардашьян, Николь Кидман и другие звезды в костюмах с перьями, которые вы вряд ли когда-нибудь наденете на улицу.