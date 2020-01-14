Супруга Бута рассказала о его переводе в спецблок для террористов

Виктор Бут, который отбывает 25-летний срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, переведен в спецблок сверхстрогого режима. Он предназначен для террористов. Об этом сообщила супруга россиянина Алла Бут.

«Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы, так называемый „Блок коммуникационного контроля“, — сообщила РИА «Новости» женщина.

По ее словам, мужа вызвали к руководству тюрьмы и сообщили о переводе. При этом ему разрешили взять с собой минимум вещей. Теперь россиянин может звонить родным только два раза в неделю. Из списка его контактов и с электронной почты удаляют адреса и телефоны тех, с кем он общался. Исключение — ближайшие родственники. Стерты почти все черновики писем Бута, которые предназначались его семье, друзьям, российским дипломатам в США, адвокатам.

Алла Бут отметила, что еще осенью 2019 года речь шла о возможном переводе Виктора в другую тюрьму общего режима. В итоге ее мужа перевели в спецблок, где он провел до этого три с лишним года. Причины такого решения неизвестны. Супруга россиянина уже сообщила о произошедшем в посольство РФ в Вашингтоне. Российские дипломаты в ближайшее время направят запрос в Бюро тюрем США, а также попытаются лично поговорить с руководством тюрьмы и выяснить причины перевода.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев, а также в поддержке терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Бут все обвинения в свой адрес отрицает. Однако в 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным. После этого ему вынесли приговор — 25 лет тюрьмы.

Осенью 2019 года Алла Бут с дочерью смогла прилететь в США, чтобы впервые за много лет увидеться с Виктором.