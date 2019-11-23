Алла Бут приехала на последнее свидание с мужем

Согласно правилам тюрьмы в Мэрионе, жена и дочь регулярно могли навещать заключенного около двух месяцев по выходным в общем порядке. А в течение первого месяца они приходили еще и по будням по специальному разрешению. В середине ноября женщины вернулись в Нью-Йорк для встречи с американскими адвокатами россиянина и подготовкой к отъезду в Россию 1 декабря.

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«Когда я отсюда уезжала 10 дней назад, я уезжала насовсем. Я прощалась с Виктором, зная, что это последняя встреча, и что впереди могут быть годы до следующей», — рассказала Бут.

Очередная встреча может произойти через несколько лет из-за виз. Жена и дочь Виктора Бута год ждали выдачи обычных многократных трехлетних виз, но им выдали только однократные. Соответственно, они могли въехать в США в течение только двух месяцев. Правда, изначально женщинам отказали в визах, так как Бут якобы связан с терроризмом. После обращения МИД России в Госдеп США это решение все же отменили и выдали «короткие» визы. По этим причинам супруга и дочь россиянина теперь не знают, когда вновь увидят обвиненного. К тому же, им негде взять деньги на очередную поездку за границу.

«Когда мы прощались, Виктор говорил, что мы с ним все решили правильно, что не надо рваться сюда опять на последние субботу и воскресенье перед отъездом, что мы сильные люди и выдержим это испытание. Но я видела, как ему тяжело, и мне самой было не легче. Я уезжала с тяжелым сердцем», — призналась Алла Бут.

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Однако потом появилась возможность приехать в Мэрион и увидеться с мужем 23 и 24 ноября. Поэтому супруга сразу же собралась в поездку, потратив на билеты на самолет последние деньги.

Алла Бут заселилась в гостинице и ждет там встречи с мужем. Она призналась, что снова волнуется, как в первый приезд в этот город из Москвы в середине сентября.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по американскому запросу. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и военнослужащих США. Преступление ему нужно было якобы для материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Мужчина не признал свою вину.

Находясь под юрисдикцией таиландского суда, Бута вывезли в США с грубыми нарушениями таиландского и американского законодательства. В 2012-м суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным.