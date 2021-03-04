Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп успешно перенес операцию на сердце. Об этом сообщил The Sun.

Герцог Эдинбургский, которому 99 лет, пока лежит в больнице святого Варфоломея. Медучреждение специализируется на диагностике и лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ближайшие дни он также пробудет в клинике для лечения и восстановления сил.

Тип процедуры, которая понадобилась принцу, не называется. В больнице принц Филипп лежит уже 16 дней.

Изначально принца Филиппа положили в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII из-за недомогания, написал «МИР 24». Там он пробыл 13 дней. Супруга Елизаветы II госпитализировали по совету его врача. Тем не менее лечение не было экстренным, герцог добрался до больницы самостоятельно.

В начале января Елизавета II и принц Филипп сделали прививку от коронавируса