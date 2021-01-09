Королева Великобритании Елизавета II сделала прививку от коронавируса

«Сегодня королева и герцог Эдинбургский прошли вакцинацию против COVID-19», — процитировало пресс-службу двора издание.

Журналисты отметили, что обычно личная жизнь королевской четы не становится достоянием общественности, но в этот раз исключение сделали, чтобы пресечь дальнейшие спекуляции.

Королева вместе с супругом входит в группу риска, им рекомендуется сделать прививку. Елизавете Второй 94 года, принцу Филиппу 99 лет.

Источник уточнил, что уколы сделал королевский домашний врач в Виндзорском замке, где глава государства находится в последнее время.

На сегодняшний день в Великобритании одобрили три вакцины от коронавируса. Это препараты от компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Первая партия последней зарегистрированной вакцины начнет поступать в Великобританию только весной. Какой именно препарат использовался для прививки королевской четы, неизвестно.

Ситуация с коронавирусом в Великобритании остается тяжелой. Обнаруженный в стране новый штамм возбудителя привел к резкому росту новых случаев заражения. В минувшую пятницу, 8 января, мэр Лондона Садик Хан объявил о режиме чрезвычайной ситуации. Он пояснил, что если не принять мер, то свободные койки в больницах скоро закончатся.