Мир 02 марта 2024, 18:17 Супероружие России шокировало Британию Express: ракета «Сармат» может стереть с лица Земли несколько целей одновременно

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Российский ракетный комплекс «Сармат» способен ликвидировать на территории потенциального противника сразу несколько целей одновременно. Об этом сообщило издание Express.

«У этой ракеты совершенно ошеломляющие 35 метров длины, она весит больше 200 тонн и способна навестись на несколько целей независимо, после чего поразить их одновременно», — отметили журналисты.

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Авторы публикации также напомнили, что «Сармат» работает на дальности до 18 тысяч километров, то есть покрывает большую часть США и всю Европу.

«Она способна устроить настоящий конец света», — заключили они.

«Сармат» является стратегическим ракетным комплексом России, он заменит стоящие в ракетных войсках установки «Воевода».

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что в ближайшее время страна продемонстрирует новые тяжелые МБР «Сармат» на боевом дежурстве в вооруженных силах.