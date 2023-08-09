Мир 09 августа 2023, 16:29 Супермаркет в Австрии закрыли из-за паука ORF: супермаркет Penny в Австрии закрыли из-за крупного паука flickr

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Супермаркет сети Penny в австрийском городе Кремс приостановил работу из-за крупного паука, обнаруженного сотрудниками. Магазин закрыли «до выяснения обстоятельств», сообщил канал ORF, сославшись на заявление компании — владельца сети, REWE.

Работник обнаружил животное перед открытием супермаркета, готовя фрукты к продаже. Паук притаился под коробкой с бананами. Когда его потревожили, он уполз под полки. Спасатели прибыли на место, но не нашли паука. Сотрудники описали его как крупного, с черными и красными пятнами.

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О происшествии сообщили в компетентный орган, сейчас специалист уточняет вид животного. Глава филиала предположил, что это банановый паук. Как пояснил командир пожарной команды Кремса Герхард Уршлер, существо способно «нанести болезненный укус», однако у команды есть средства защиты.

Арахнофобия, то есть боязнь пауков, оказалась одной из распространенных фобий у российских женщин. По данным опроса ВЦИОМ, ею страдает каждая четвертая респондентка.