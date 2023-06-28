Общество 28 июня 2023, 14:09 Названы самые распространенные фобии россиян ВЦИОМ: страх высоты оказался самым распространенным у россиян Freepik

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Те или иные фобии испытывают 78% россиян — таковы результаты опроса, проведенного аналитиками ВЦИОМ. Самыми распространенными у респондентов оказались страхи высоты (30%), змей (28%), водных пространств и глубины (24%).

В том, что сталкиваются с безотчетными страхами, чаще признавались женщины (84%). И именно они чаще заявляли об офидиофобии (боязни змей) и аквафобии (боязни воды). Каждая четвертая женщина страдает арахнофобией, то есть боится пауков. Из опрошенных мужчин об этом страхе сообщили всего 10%.

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В пятерку самых популярных вошел и страх стоматологов — единственный, которому мужчины оказались подвержены больше, чем женщины (21% против 16%). Всего в дентафобии, как и в арахнофобии, признались 18% респондентов. Среди других нередко встречающихся у россиян страхов — клаустрофобия и верминофобия, то есть страх перед бактериями, вирусами и микроорганизмами (по 12%). Кстати, россияне старше 60 лет боятся бактерий и вирусов вдвое чаще, чем, например, люди 18–24 лет. Аналитики предположили, что это отголоски пандемии.

Большинство участников выбрали из предложенных 14 фобий. Некоторые россияне также признавались, что боятся публичных выступлений (11%), полетов на самолете (10%), грозы и толпы (по 9%), вида крови (8%), темноты (5%) и даже клоунов (3%). Но были и те, кто предложил свой вариант ответа на вопрос о фобиях. Встречались и те, кто испытывает страх перед куклами, огнем, голодом, птицами.