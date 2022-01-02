Супердолгожительнице из Японии исполнилось 119 лет

Японской долгожительнице Канэ Танаке, признанной Книгой рекордов Гиннесса старейшим живым человеком в мире, исполнилось 119 лет. Об этом сообщило Kyodo.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, за год до начала Русско-японской войны, в один год с писателем Джорджем Оруэллом. Она дожила до нынешней эпохи Рейва, пережив эпохи Мэйдзи, Тайсе, Сева и Хэйсэй. По словам членов ее семьи, бабушка надеется дожить до 120 лет.

Книга рекордов Гиннесса в марте 2019 года официально признала Танаку самым старым живым человеком в мире, когда ей было 116 лет. А в 117 достигла рекордного возраста в японской истории. Когда Танаке было 46 лет, она победила рак поджелудочной железы. Но в 103 года у нее диагностировали рак толстой кишки, однако она сумела одолеть и этот недуг.

Супердолгожительница проживает в доме престарелых в родной префектуре Фукуока. Она общается с персоналом с помощью жестов, закаляет ум, решая головоломки, любит шоколад и газировку.

Китайское госагентство «Синьхуа» в декабре сообщало о смерти самой старой жительницы КНР, умершей в 135 лет.