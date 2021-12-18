Старейшая жительница Китая умерла в 135 лет

Старейшая жительница Китая Алимихан Сейти скончалась в возрасте 135 лет. О смерти женщины сообщило агентство «Синьхуа».

Самая старая китаянка из округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района проживала довольно простую жизнь и редко нуждалась в заботе со стороны родных. Иногда она даже сама находила силы заботиться о своих правнуках.

Отмечается, что у женщины был отличный аппетит, она ела каждый день.

Алимихан Сейт родилась 25 июня 1886 года. Она жила в поселке Кумушерик, который в КНР получил славу как деревня долгожителей. В этом поселке проживает немало людей старше 90 лет. Не обходится и без поддержки властей, которые следят, чтобы в Кумушерике люди жили долго. Для всех местных жителей, кому старше 60 лет, ежегодно организуют бесплатное медицинское обследование, предоставляют льготы и индивидуальные лекарства. Всем престарелым людям выделяют ежемесячные субсидии.

В ноябре на Филиппинах в возрасте 124 лет скончалась Франциска Сусано. Власти страны заявляли, что она была самым старым человеком на планете.