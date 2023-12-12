Мир 12 декабря 2023, 04:58 Сунака призвали вести себя с Украиной как Черчилль Telegraph: страны ЕС призвали Сунака вести себя как Черчилль Unsplash

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Главы стран Евросоюза призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и возглавить западную помощь Украине. Об этом написала британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины», — написало издание.

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Один из источников газеты отметил, что в рядах британских консерваторов нет личности, подобной Черчиллю, поэтому на Западе забыли, «что стоит на кону». Сокращение помощи Евросоюза и США приведет к поражению Украины, поэтому Сунаку прочат роль вдохновителя и лидера в поддержке страны на фоне сдержанных заявлений президента Франции и канцлера Германии.

Ранее лейбористская партия Великобритании высмеяла премьер-министра Сунака за отсутствие навыков в работе молотком. Оппозиция опубликовала отрывок видеоролика, на котором Сунак при работе молотком использует не его боек, а боковую сторону.