Президент США Байден опозорился во время поздравительной речи в адрес нового премьера Британии | 360°

Мир 25 октября 2022, 18:03 Президент США Байден опозорился во время поздравительной речи в адрес нового премьера Британии Байден неправильно произнес имя премьера Британии во время поздравительной речи flickr

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Президент США Джо Байден не смог правильно произнести имя нового премьера Британии Риши Сунака во время поздравительной речи по поводу его назначения. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Байден во время мероприятия в Белом доме, организованного по случаю индийского праздника Дивали, подчеркнул важность того, что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в стране. Однако он допустил ошибку в имени британского коллеги, назвав его Раши Санук», — отметил автор статьи.

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Читатели газеты высмеяли Байдена в комментариях и высказали свое негодование. Некоторые посчитали, что президент США сделал это специально, однако шутка получилась плохой. Другие подчеркнули, что лучше бы Байден промолчал.

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Британский премьер-министр Лиз Трасс 20 октября объявила о своей отставке. Она продержалась на посту рекордно маленькое количество времени — 45 дней. После этого лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участие в выборах на должность премьер-министра Великобритании. Должность занял экс-глава Минфина Соединенного Королевства Риши Сунак.