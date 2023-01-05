Мир 05 января 2023, 05:47 Сунак захотел разрешить компаниям увольнять бастующих британцев — СМИ The Times: премьер Великобритании Сунак хочет разрешить компаниям увольнять бастующих Pxhere

Читать 360tv в

В Великобритании могут разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, которые участвуют в забастовках. Такое решение намерен принять премьер страны Риши Сунак в рамках мер по борьбе с забастовками, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Сунак, по информации источников издания, может объявить об упомянутых мерах уже в четверг, 5 января. К этим способам борьбы с забастовками также относится положение об ограничениях на участие в подобных мероприятиях для сотрудников ключевых профессий. К таким относятся медицинские работники, пожарные, железнодорожники, пограничники и учителя.

Реклама

Незаконными стачки будут считаться в том случае, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие хотя бы минимально необходимого числа работников указанных специальностей на своем рабочем месте.

Реклама

Правительство Великобритании сконцентрируется в 2023 году на пяти приоритетных направлениях, чтобы исправить накопившиеся в стране проблемы. Как отметил Сунак, нужно вдвое сократить инфляцию, уменьшить госдолг, добиться роста экономики, сократить очереди в больницах, а также закрыть возможность для мигрантов пересекать границу через Ла-Манш.