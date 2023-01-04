Мир 04 января 2023, 20:29 Британцам пообещали улучшение жизни по пяти показателям Премьер Великобритании Сунак дал жителям страны пять обещаний улучшения жизни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Накопившиеся проблемы Великобритании необходимо исправлять. Для этого правительство страны сконцентрируется в 2023 году на пяти приоритетных направлениях. Как сообщил телеканал Sky News, об этом в своей первой большой речи заявил премьер-министр Риши Сунак.

Он подчеркнул, что необходимо вдвое сократить инфляцию, добиться роста экономики, уменьшить государственный долг, сократить очереди в больницах и закрыть возможность для мигрантов пересекать государственную границу через Ла-Манш.

Реклама

Британский премьер подчеркнул, что эти пять обещаний станут основой для строительства лучшего будущего и возвращения оптимизма, надежды и гордости Великобритании.

Реклама

«Итак, пять обещаний: вдвое снизим инфляцию, поднимем экономику, сократим госдолг, сократим очереди [в больницах] и остановим лодки [с мигрантами]», — заявил Сунак.

Глава правительства подчеркнул, что многие считают нынешние проблемы последствиями пандемии коронавируса и боями на Украине. Но прикрываться только этими двумя факторами нельзя, а нужно решать накопившиеся проблемы.

Представитель Лейбористской партии Бриджит Филиппсон отметила, что проблемы возникли вовсе не из-за внешних причин, а из-за проводимой политики консерваторов, которые находятся у власти уже 13 лет.

«Пустые обещания, которые мы слышали от премьер-министра, просто показывают, насколько он на самом деле оторван от того, что происходит в стране в данный момент», — подчеркнула она.

Издание «Политика сегодня» напомнило, что за неделю в больницах Великобритании умирают до 500 пациентов, потому что не могут дождаться оказания медицинской помощи.

В прошлом году через Ла-Манш в страну проникли более 45,5 тысячи нелегальных мигрантов, а дополнительно к этому в Великобритании началась масштабная забастовка железнодорожников.