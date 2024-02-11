Мир 11 февраля 2024, 11:04 Сунак вслед за Шольцем раскритиковал интервью Путина Карлсону Sky News: Сунак по примеру Шольца назвал интервью Путина Карлсону смехотворным Phil Lewis/Keystone Press Agency/globallookpress

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обрушился с критикой на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Он назвал беседу смехотворной в эфире телеканала Sky News.

«Явно смехотворное (высказывание российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине — прим. ред.). <…> Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину», — заявил Сунак.

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Он также указал на увеличившиеся счета за электроэнергию, рост которых произошел после начала конфликта на Украине.

В официальном аккаунте Sky News в соцсети появились комментарии с осуждением в сторону премьера и призывом как можно быстрее прекратить конфликт. Пользователи порекомендовали не завидовать этому интервью, а задуматься над словами Путина и не провоцировать мировую войну.

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал интервью Путина Карлсону, назвав его «смехотворным» и «лживым», в том числе в своем аккаунте в соцсети. При этом пользователи не согласились с оценкой Шольца.