11 февраля 2024, 11:04
Сунак вслед за Шольцем раскритиковал интервью Путина Карлсону
Sky News: Сунак по примеру Шольца назвал интервью Путина Карлсону смехотворным
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обрушился с критикой на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Он назвал беседу смехотворной в эфире телеканала Sky News.
«Явно смехотворное (высказывание российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине — прим. ред.). <…> Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину», — заявил Сунак.
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Он также указал на увеличившиеся счета за электроэнергию, рост которых произошел после начала конфликта на Украине.
В официальном аккаунте Sky News в соцсети появились комментарии с осуждением в сторону премьера и призывом как можно быстрее прекратить конфликт. Пользователи порекомендовали не завидовать этому интервью, а задуматься над словами Путина и не провоцировать мировую войну.
На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал интервью Путина Карлсону, назвав его «смехотворным» и «лживым», в том числе в своем аккаунте в соцсети. При этом пользователи не согласились с оценкой Шольца.
Великобритания
Украина
Олаф Шольц
Риши Сунак
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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