Мир 04 февраля 2023, 19:21 Сунак сообщил Зеленскому о начале обучения украинских военных езде на танках Challanger 2 Сунак: британские инструкторы начали учить бойцов ВСУ управлять танками Challanger 2 U.S. Department of Defense

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Инструкторы из Великобритании начали обучать украинских военных управлять танками Challanger 2, заявил премьер страны Риши Сунак в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обучение проходит на территории Соединенного Королевства, сообщил ТАСС.

Украинские танкисты приехали на обучение в Великобританию в конце января. Сунак провел с ними личную встречу.

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Во время разговора премьер и Зеленский обсудили помощь Украине со стороны международных партнеров и сошлись на том, что ее предоставление надо ускорить. По мнению политиков, тогда ВСУ смогут «отбросить российские войска».

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На повестку вынесли вопрос и о том, как можно укрепить потенциал украинской армии в долгосрочной перспективе. Великобритания со своей стороны, отметил Сунак, сосредоточена на том, чтобы ее оборонительная техника доходила до Украины как можно быстрее.

Соединенное Королевство в середине января заявило, что отправит для ВСУ 14 основных боевых танков Challenger 2. Затем в британском Минобороны уточнили, что боевые машины дойдут до Украины до начала лета, но точных сроков ведомство не обозначило.