Сунак призвал «высказать недовольство» российским чиновникам на G20 | 360°

Мир 09 ноября 2022, 00:38 Сунак призвал «высказать недовольство» российским чиновникам на G20 Independent: премьер Британии Сунак готов «высказать недовольство» чиновникам из РФ на G20 Pxhere

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На предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится на Бали, британский премьер-министр Риши Сунак вместе с союзниками готов «высказать недовольство» любому российскому чиновнику. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на представителя премьера Великобритании.

«Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику <…>, присутствующему на G20», — сказал представитель британского премьера.

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Он уточнил, что «высказывать недовольство», по мнению Сунака, следует по поводу ситуации на Украине.

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Представитель британского премьер-министра не стал отвечать на вопрос о том, сядет ли Сунак рядом с российским президентом Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», если глава России решит принять в нем участие.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров ранее сообщил, что Зеленский примет участие в предстоящем саммите G20. Он отметил, что скорее всего, разговор идет об участии в мероприятии в онлайн-формате.