Зеленский примет участие в саммите G20 | 360°

Важное 08 ноября 2022, 13:20 Зеленский примет участие в саммите G20 Suspilne: президент Украины Зеленский примет участие в саммите G20 Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом изданию Suspilne сообщил спикер украинского лидера Сергей Никифоров.

По его словам, речь идет, скорее всего, об участии в саммите в онлайн-формате.

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«В каком-то формате, конечно, Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу», — сказал Никифоров.

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Он подчеркнул, что украинский президент участвовать в G20 будет точно.

Ранее Зеленский заявлял, что откажется от посещения саммита «Большой двадцатки» на Бали, если туда прилетит президент РФ Владимир Путин, писал RT. Об этом он сообщил индонезийскому лидеру Джоко Видодо.

Путин отмечал, что пока не принял окончательного решения о своем личном участии в саммите.

Также Зеленский призывал исключить Россию из формата «Большой двадцатки». В качестве обоснования он привел ситуацию с приостановкой продовольственного соглашения.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет говорил, что Зеленский просто испугался личной встречи с Путиным на полях саммита.