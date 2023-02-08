Мир 08 февраля 2023, 21:45 Сунак не исключил поставки истребителей на Украину Премьер Британии Сунак: поставки истребителей на Украину обсуждаются Unsplash

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Британский премьер-министр Риши Сунак рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность отправки в зону боевых действий истребителей. Трансляцию вел британский телеканал Sky News.

«Говоря об истребителях, конечно, они обсуждаются. Мы обсуждали их сегодня и обсуждали раньше. <…> Мы объявили сегодня, что будем тренировать украинских летчиков по стандартам НАТО, потому что первый шаг в поставках продвинутых самолетов — подготовить пилотов и персонал, которые могут их использовать» — заявил премьер Британии на пресс-конференции, которая прошла после выступления Зеленского в парламенте.

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Сунак отметил, что сейчас «ничто не исключено».

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Сунак на пресс-конференции на военной базе в английском графстве Дорсет заверил Зеленского, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте. Великобритания ускорит доставку техники на передовую.

Согласно британскому телеканалу, премьер был намерен предложить Зеленскому более дальнобойное оружие, чтобы помешать России наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом стало известно до визита Зеленского в Лондон.