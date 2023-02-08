Мир 08 февраля 2023, 16:04 Британия предложит Украине более дальнобойное оружие Заявление премьера Сунака: Британия предоставит Украине более дальнобойные возможности

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Премьер Британии Риши Сунак передаст Украине «более дальнобойное» вооружение, говорится в его заявлении, на которое сослался канал Sky News. Сунак намерен объявить об этом во время сегодняшнего визита украинского президента Владимира Зеленского в Лондон. О каком вооружении идет речь, пока неизвестно.

«Премьер-министр также предложит предоставить Украине более дальнобойные возможности, чтобы нарушить способность России постоянно наносить удары по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины», — указано в сообщении.

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Предполагается также, что новое вооружение поможет «снизить давление на украинских фронтах».

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Кстати, в этом же заявлении канцелярии британского премьера объявляется и о самом визите Зеленского — всего за несколько часов до его прибытия.

Ранее стало известно, что Британия не определилась, давать ли Украине истребители, но пока воздерживается, так как считает этот шаг нецелесообразным. Это решение не окончательно.