Кандидатуру Сунака поддержали более половины парламентариев-консерваторов Великобритании | 360°

Мир 24 октября 2022, 15:14 Кандидатуру Сунака поддержали более половины парламентариев-консерваторов Великобритании Sky News: более половины парламентариев-консерваторов поддержали кандидатуру Сунака Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Свыше половины членов парламентской фракции Консервативной партии поддержали кандидатуру Риши Сунака на пост главы консерваторов и премьер-министра Великобритании. По данным телеканала Sky News, экс-главу Минфина номинировали на этот пост 178 из 357 депутатов, сообщил RT.

Чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования, Сунаку нужно было заручиться поддержкой 100 депутатов. Сейчас у него есть большое преимущество перед другим кандидатом — лидером палаты общин Пенни Мордонт, которую открыто поддержали пока только 26 парламентариев, уточнил ТАСС.

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Первый этап голосования завершится в 16:00 по московскому времени. Экс-премьер Борис Джонсон, которого считали основным соперником Сунака, накануне заявил, что не будет участвовать в гонке.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил уверенность, что новым главой кабмина должен стать именно Риши Сунак. Министр подчеркнул, что политик может рассчитывать на его поддержку, если займет кресло премьера.