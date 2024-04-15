Мир 15 апреля 2024, 18:47 Сумма конфискованных в Германии активов РФ достигла 3,9 миллиарда евро Минфин ФРГ: страна заморозила 3,9 млрд евро из российских активов Freepik

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В Германии заморозили около 3,9 миллиарда евро из российских активов. Об этом РБК рассказали в Минфине ФРГ.

В озвученную сумму входят деньги, инвестиции и яхты физлиц и организаций, попавших под санкции, и замороженные активы Центробанка.

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«Для нас по-прежнему важно, чтобы решение [по конфискации активов] было юридически жизнеспособным», — подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на получение прибыли за счет активов Банка России.

Еще в январе 2024 года сумма замороженных активов РФ в Германии составляла примерно 4,1 миллиарда евро. В министерстве отметили, что она подвержена колебаниям на рынке, кроме того, некоторые лица исключили из санкционного списка.

Ранее специалист по санкциям Фрэнсис Бонд предположил, что Великобритании могут потребоваться десятилетия, чтобы через суд конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Все дело в отсутствии правоприменительной практики.