Мир 01 февраля 2023, 21:46 «Сумасшедший парень». Поляки раскритиковали Дуду за слова о «капитуляции» России Пользователи Twitter высмеяли Дуду после слов о «капитуляции» России РИА «Новости»

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Пользователи Twitter высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды о «капитуляции России». Многие комментаторы написали, что он ничего не понимает в истории.

Во время недавнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дуда рекомендовал ему подписать соглашение с российской стороной в Переяславе. По мнению польского лидера, «Киев победит Москву, и россияне на коленях приползут просить мира».

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Поляки раскритиковали высказывание политика, оставив свои ироничные комментарии в Twitter. Некоторые их них назвали его «сумасшедшим парнем».

«Давай, расскажи свои фантазии Владимиру Путину. В очередной раз пустые слова Дуды», — написала пользователь под ником Maria.

«Жалко его. Ничего не понимает ни в истории, ни в современности, не говоря уже о дипломатии», — отметил Jacek Slomczynski.

«Дуда оторван от реальности еще больше, чем Зеленский», — акцентировал другой.

Ранее польский президент Дуда заявил, что НАТО нужно предоставить Украине гарантии безопасности перед саммитом Альянса в Вильнюсе, который состоится летом. По его словам, Украина станет частью НАТО.