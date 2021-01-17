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    17 января 2021, 13:43

    Сухогруз России затонул в Черном море рядом с Турцией. 15 человек еще не спасены

    Алена Макаренко

    Российский сухогруз Arvin затонул в Черном море у побережья Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu, сославшись на главу региона Синана Гюнера.

    ЧП случилось у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере республики. По словам Гюнера, члены экипажа пересели с тонущего судна в три шлюпки.

    Началась операция по спасению 15 членов экипажа. В ближайшее время спасательные службы провинции отправятся в море. Выход спасателей в море осложняется неблагоприятными погодными условиями.

    Пока информация о погибших не поступала, заявил губернатор. Власти обратились за помощью к гражданским судам, стоящим поблизости, поскольку сложная обстановка на воде не дает спасательным службам оперативно добраться к месту происшествия.

    Причины крушения сухогруза неизвестны.

    Ранее, 28 декабря, судно «Онега» с рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море недалеко от Новой Земли. Выжили два человека. Другие моряки считаются пропавшими без вести. По предварительной версии, траулер затонул из-за обледенения в условиях шторма. Мать выжившего моряка с «Онеги» Руслана Катюхина рассказала, как узнала о спасении сына.