Мать выжившего моряка с «Онеги» рассказала, как узнала о спасении сына

Любовь Катюхина услышала о происшествии в новостях. Она призналась, что в глубине души не переставала надеяться, что сын остался в живых. Спустя полтора часа после сообщения о затонувшем судне женщине написали, что мужчина не погиб.

«Эти эмоции никому не пересказать и не испытать. Чувство паники, чувство страха, когда корабль сына утонул. Представляешь, как будто сам находишься на этом месте», — вспомнила Катюхина.

Она добавила, что испытала огромную радость, когда выяснилось, что ее сын спасен. Любовь готова полететь к нему, если это понадобится. Женщина переживает за его здоровье, так как 30-летний моряк какое-то время находился в ледяной воде.

Катюхина выразила свои соболезнования матерям, потерявшим сыновей.

В понедельник, 28 декабря, стало известно, что судно «Онега» с рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море недалеко от Новой Земли. Спасены лишь два человека. Другие моряки считаются пропавшими без вести. Согласно предварительной версии, траулер затонул из-за обледенения в условиях шторма. СК открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.