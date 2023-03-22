Мир 22 марта 2023, 21:23 Судно с российскими удобрениями задержали в порту Финляндии — СМИ Yle: в финском порту Котка задержали грузовое судно Smew с российскими удобрениями Andreas Dittberner / Unsplash

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Власти Финляндии задержали грузовое судно Smew с удобрениями, предположительно связанными с одним из российских предпринимателей, сообщило издание Yle. Авторы статьи отметили, что неназванный бизнесмен находится под санкциями Евросоюза.

«Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они будут обнаружены, — заявила журналистам глава департамента по санкциям МИД республики Пиа Сариваара.

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Источники издания рассказали, что сейчас сухогруз находится на якоре за пределами порта. Правоохранители пока не разрешают судну покинуть страну. По неподтвержденной информации, на борту находится около 20 тысяч тонн удобрений. Груз оценивают в 10-12 миллионов евро. Если финские власти убедятся, что товар предназначен для потребителей из третьих стран и предназначен для обеспечения производства продовольствия, корабль сможет продолжить путь.

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Ранее стало известно, какие товары чаще всего экспортируют из России. В тройку лидеров вошли минеральное топливо, сельскохозяйственные удобрения (прирост на 54,4% по отношению к прошлому году) и никель.