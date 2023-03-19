Деньги 19 марта 2023, 03:36 Названы три самых экспортируемых товара из России РБК: экспорт никеля и удобрений из России показал самый большой рост за год РИА «Новости»

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Самыми экспортируемыми из России товарами за год стали никель, удобрения и минеральное топливо. Никеля и изделий из него за 2022 год Россия экспортировала на 5,8 миллиарда долларов, сообщил РБК.

Рост экспорта никеля к 2021 году составил 190%. Удобрений экспортировано на 19,3 миллиарда долларов, прирост составил 54,4%. Минерального топлива вывезено на 383,7 миллиарда долларов, рост к 2021 году составил 42,8%.

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Самый большой спад экспорта зафиксирован в наземном транспорте. Его вывоз сократился на 41,5% по сравнению с прошлым годом. Экспорт мебели снизился на 32,2%. Драгоценных металлов вывезено на 28,8% меньше, чем в 2021 году.

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Ранее российский бизнесмен, владеющий 37% акциями «Норильского никеля», Владимир Потанин рассказал, что санкции деструктивно повлияли на бизнес предприятия. По мнению Потанина, санкции вынудили бизнес искать обходные пути: менять логистику, систему расчетов.