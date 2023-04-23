Мир 23 апреля 2023, 13:54 Судно с российским экипажем пропало в Красном море — СМИ Lenta.ru: в Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes с российским экипажем Freepik

Читать 360tv в

Прогулочное судно 30 minutes с российским экипажем из трех человек пропало в Красном море, рассказала изданию Lenta.ru супруга капитана Надежда Расина. По ее словам, в последний раз корабль видели в ночь на 18 апреля.

Собеседница издания уточнила, что лодка направлялась вдоль Египта и Саудовской Аравии по Суэцкому каналу. Ее экипаж состоит из супруга Надежды Расиной, моряка и его жены. Судно вышло из аравийского порта и шло в сторону Джибути — конечной точки, где его ждали еще 19 апреля.

Реклама

«Мы очень боимся, что лодку захватили, что они могли остаться ночевать на островах, которые принадлежат Йемену, и там что-то могло произойти», — высказала опасения жена капитана 30 minutes.

Она добавила, что уже обратилась в МИД России и ФСБ, но поиски моряков пока никто не начинал. Женщина выразила надежду, что лодка россиян просто сломалась и сейчас они находятся на одном из островов, где у них не ловит рация.

Ранее бразильский рыбак попал в шторм и его судно унесло в океан. Мужчина сумел спастись, зацепившись за сигнальный буй. В таком положении пострадавший провел два дня, пока его не обнаружили.