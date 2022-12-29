Мир 29 декабря 2022, 16:52 Бразильский рыбак провел два дня в открытом океане, держась за буй LADBible: в Бразилии рыбак два дня провел на буе в открытом океане

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Рыбак из Бразилии, 43-летний Дэвид Соарес, два дня провел в открытом океане, держась за буй. Об этом сообщило издание LADBible.

Мужчина решил порыбачить в Рождество, отплыл подальше от берега, но случайно выпал из лодки и не смог подняться на борт. Его лодку нашли в Атлантическом океане, и Дэвида признали пропавшим без вести. В это время рыбак отчаянно боролся за жизнь. Бразилец признался журналистам, что самыми сложными были первые минут десять — он хотел «любой ценой добраться до судна». Но плыть против течения не выходило. Тогда Дэвид разделся, чтобы избавиться от лишнего груза, и позволил волнам нести себя. Через восемь километров (к тому моменту прошло около четырех часов) обнаружился сигнальный буй, за который Дэвид и уцепился.

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В итоге Соареса нашел товарищ. Рыбак признался, что уже и не надеялся выжить. Медики осмотрели его и отпустили домой — по-видимому, жизни и здоровью Дэвида ничего не угрожает.

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