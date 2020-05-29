Также известно, что в этот порт пришла трубоукладочная баржа «Фортуна», принадлежащая компании МРТС. Ее, как и судно, считают подходящей для достройки газопровода.

«Академик Черский» вышел в путь из Находки еще в феврале. В течение этого времени корабль не раз менял маршрут. Некоторые эксперты считают, что экипаж таким образом пытался не попасть под антиамериканские санкции. Об этом написала газета «Известия». Сначала судно шло в Сингапур, но не стало там останавливаться и двинулось в сторону Шри-Ланки. В конце апреля оно взяло курс на Калининград.

Ранее, 28 мая, «Академик Черский» вышел из Мукрана и встал на якорь в пяти километрах от него. До этого трубоукладчик оставался в немецком порту две недели. Сделанные со спутника фотографии говорят, что на пристань с краном привезли трубы для укладки газопровода, написало РИА «Новости».

Российские власти и «Газпром» пока официально не подтвердили, но и не опровергли участие трубоукладчика «Академик Черский» в завершении строительства «Северного потока — 2». Однако корабль не раз называли вероятным вариантом для этих работ.