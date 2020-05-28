    28 мая 2020, 11:25

    Трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран

    Ольга Ситникова

    Российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран. Он является логистической базой проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на портал по отслеживанию морских перевозок.

    На данный момент судно находится в территориальных водах Германии. Сейчас оно стоит на якоре недалеко от Мукрана. Предполагается, что «Академик Черский» станет трубоукладчиком в проекте «Северный поток — 2» и завершит строительство.