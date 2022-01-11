Судья умер во время беспорядков в Алма-Ате

Во время беспорядков в Алма-Ате скончался судья Мурат Абраев. Об этом со ссылкой на пресс-службу Алма-Атинского городского суда сообщило издание «Sputnik Казахстан».

Руководство суда, администратор судов по Алма-Ате выразило глубокие соболезнования в связи с безвременной утратой Мурата Абраева, которого смерть настигла во время беспорядков, обстоятельства его гибели не уточняются.

«Память о нем будет жить в наших сердцах», — сообщили в суде.

Ранее в ходе беспорядков Алма-Ате также погиб сын ректора Казахстанского национального университета имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева Эльдар. Источник Sputnik сообщал, что во время хаоса в городе он ехал на машине, и его автомобиль попал под огонь.

Ранее в Москву из Алма-Аты эвакуировали еще 84 россиянина. Их доставили в российскую столицу на военно-транспортном самолете ВКС РФ. В Минобороны сообщали, что часть россиян проводили в Казахстане новогодние праздники, другие — находились в командировке.

Беспорядки охватили Казахстан в первых числах января. Самые ожесточенные протесты прошли в Алма-Ате. По данным ООН, всего в республике в ходе протестов пострадали порядка тысячи человек.