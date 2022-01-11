Еще 84 россиянина вернулись из Казахстана в Москву на самолете ВКС РФ

В Москву с аэродрома Алма-Аты прибыл второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России. Он доставил на родину 84 россиян. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 84 российских граждан из Алма-Аты», — сказано в сообщении военного ведомства.

Вернувшиеся в Москву россияне отправились в Казахстан на новогодние праздники, были там в туристических поездках или находились в командировках. В результате обострения ситуации в стране туристы оставались в городских гостиницах и у родственников. Граждане обратились за помощью к руководству российским контингентом миротворческих сил, они попросили вернуть их в Россию.

Также сообщается, что накануне самолеты военно-транспортной авиации доставили в Россию из Казахстана 1635 человек.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года на фоне роста цен на сжиженный природный газ. Жители Жанаозен и Актау протестовали против двукратного увеличения стоимости топлива. Позже протесты распространились на другие города страны. С 4 января в Алма-Ате и некоторых других городах начались стычки демонстрантов с полицией. Протестующие выдвинули политические требования.

В ответ в республике ввели режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, а затем обратился в ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческую миссию. Его просьба была удовлетворена.

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.