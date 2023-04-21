Мир 21 апреля 2023, 00:34 Спецназ Судана согласился на перемирие на время Ураза-байрама — СМИ Al Jazeera: спецназ Судана согласился на гуманитарное перемирие во время Ураза-байрама РИА «Новости»

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Силы быстрого реагирования Судана согласились на перемирие с суданской армией на время мусульманского праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) при посредничестве ряда стран. Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на юридического представителя спецназа.

«Мы соглашаемся на гуманитарное перемирие во время Ид аль-Фитра при посредничестве Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии», — привело издание слова представителя.

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Спецназ не имеет «идеологических или политических пристрастий», силы быстрого реагирования действуют в интересах страны, заявил собеседник издания. Он заявил, что командующий армией, он же глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан должен соблюдать достигнутые ранее соглашения и уйти с политической арены.

Ранее стало известно, что более 600 человек погибли с начала столкновений между армией и отрядами сил быстрого реагирования в Судане.