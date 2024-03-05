Мир 05 марта 2024, 07:26 Судан выразил надежду на положительный ответ нового парламента по базе ВМФ России Глава МИД Судана Али: решение о создании базы ВМФ РФ примет новый парламент Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/globallookpress

Читать 360tv в

Соглашение с Россией о строительстве военной базы ВМФ в Судане рассмотрит новый парламент арабской страны после выборов. Предварительно, решение будет положительным. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Судана Али Садик Али.

Он назвал этот вопрос «особо чувствительным».

Реклама

«Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию», — заметил министр.

Договоренность о создании базы ВМФ России в Судане существует еще с 2020 года. Предполагается, что одновременно там будет находиться максимум четыре российских корабля одновременно.

Ранее построить военно-морскую базу на берегу Красного моря Судану предлагал Иран в обмен на поставки военной техники, однако получил отказ. Судан не захотел портить отношения с США и Израилем. База, если бы она появилась, могла бы использоваться для размещения военных кораблей и сбора разведданных.