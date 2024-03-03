Мир 03 марта 2024, 13:54 Судан отказал Ирану в строительстве военной базы на своей территории WSJ: Судан отказал Ирану в строительстве военной базы из-за страха перед США Global Look Press

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Власти Ирана предлагали Судану построить военно-морскую базу на берегу Красного моря в обмен на поставки военной техники. Однако восточноафриканская страна не решилась на этот шаг из-за боязни разорвать связи с Израилем и США, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание сослалось на информацию от советника по разведке лидера Судана Ахмада Хасана Мохаммеда. По его словам, страна получила от Ирана ударные дроны.

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Затем иранские власти предложили передать военный корабль и вертолет взамен возможности строительства базы. Ее могли использовать для сбора разведывательной информации и размещения военных кораблей.

В США считают Иран очагом нестабильности на Ближнем Востоке. Проиранские группировки регулярно атакуют американские военные объекты в этом регионе. В начале февраля США поразили более 80 целей, связанных с КСИР и проиранскими формированиями в Сирии и Ираке.