Мир 02 марта 2024, 15:04 Белый дом извинился перед властями Ирака за удар по его территории Глава МИД Ирака: США извинились за удар по нашей территории

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Американские власти извинились перед Ираком за удар по его территории 3 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД страны Фуада Хусейна.

Дипломат обратил внимание, что Вашингтон заранее не предупреждал о планируемых ударах.

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«Официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией», — отметил Хусейн.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби извинился перед властями Ирака. Он назвал ошибкой тот факт, что Багдад не уведомили об атаке.

США 3 февраля поразили более 80 целей, принадлежащих КСИР и связанным с ним формированиям в Ираке и Сирии. Таким образом они отреагировали на удар по американской базе в Иордании.

Также Центральное командование Пентагона заявило о ликвидации на иракской территории командира «Катаиб Хезболлах». В военном ведомстве добавили, что удар был односторонним.