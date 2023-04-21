Деньги 21 апреля 2023, 17:30 Чертова дюжина. Как сократилось состояние Павла Дурова и 12 других российских миллиардеров Экономист Змиев: Павел Дуров «обеднел» только по номинальной оценке Forbes Соцсети

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым «обедневшим» миллиардером из российского списка Forbes. Всего, по оценке издания, 13 богатейших людей России потеряли за 2022 год суммарно 8,5 миллиарда долларов. Однако по крайней мере для Дурова не все так плохо, уверены экономисты.

На фоне общего падения

Для большинства российских миллиардеров прошлый год сложился успешно в финансовом плане. В новый рейтинг Forbes попали 110 бизнесменов, тогда как в 2021-м там значилось 88 человек.

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Только 13 богатейших людей, входящих в российский список Forbes, потеряли в оценке своих состояний. Причина не только в санкциях, которые коснулись некоторых из них. Дело еще в общем падении котировок западных индексов за год и нестабильном состоянии рынка.

«Для прошлогоднего рейтинга курсы валют и котировки фиксировались на 11 марта 2022 года, для нового рейтинга — на 10 марта 2023-го. За этот период индекс S&P обвалился на 8%, до 3861 пункта, Nasdaq — на 13%», — говорится в материале Forbes.

Состояние богатейших людей мира совокупно сократилось почти на полмиллиарда долларов.

Павел Дуров / Соцсети

Среди других факторов таких потерь авторы статьи назвали «повышение ставки Федеральной резервной системой США, сдувающийся пузырь биг-техов и мрачные предчувствия надвигающегося финансового кризиса».

Тринадцать человек, потерявших десятки и сотни миллионов долларов

Больше всего в 2022 году сократилось состояние Павла Дурова — на 3,6 миллиарда долларов. В 2023 году его оценивают в 11,5 миллиарда.

Далее в списке наиболее «обедневших» идет Леонид Богуславский, общее состояние которого — 3,6 миллиарда долларов. Потери за 2022 год оценили почти в треть от этой суммы — 1,1 миллиарда. Дмитрий и Игорь Бухманы тоже не в плюсе: они потеряли по 1,1 миллиарда долларов каждый.

Чуть меньше сократилось состояние Фархада Ахмедова (минус 600 миллионов долларов при оценке состояния в 1,1 миллиарда), Олега Бойко (минус 200 миллионов долларов). Отрицательные показатели и у Дмитрия Рыболовлева с семьей: они потеряли 200 миллионов долларов.

В чертову дюжину миллиардеров, чье богатство в 2022 году уменьшилось, вошли также Петр Авен, Елена Батурина, Андрей Косогов, Александр Мамут, Александр Светаков и Глеб Фетисов. Каждый из них потерял по 100 миллионов долларов.

Квазирыночная оценка

Павел Дуров «обеднел» только по очень номинальной оценке нынешней стоимости его активов, объяснил в разговоре с «360» политолог, экономист, бизнесмен Евгений Змиев.

На самом деле таким мажоритарным инвесторам все равно, сколько стоит их бизнес — дороже или дешевле, если они не принимают решение о его продаже прямо сейчас.

Дуров имеет, скажем так, золотой клад, который еще готов подорожать в десятки, если не в сотни раз. И когда придет тот настоящий инвестор, который готов купить [Telegram] за реальные деньги, цена будет далека от той квазирыночной оценки, которую сейчас насчитал Forbes. Она будет совершенно другая. Евгений Змиев

Новость о том, что Павел Дуров и другие богачи из списка Forbes потеряли в оценке их состояний, представляет интерес скорее для обывателей, чем для самих владельцев капиталов, подытожил Змиев.