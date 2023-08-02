Мир 02 августа 2023, 16:51 Суд вместо казни. Медведев назвал «прогрессом» уголовное дело против Трампа Зампред Совбеза Медведев заявил об «очевидном прогрессе» системы США в деле против Трампа РИА «Новости»

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Неугодных кандидатов в президенты США раньше просто убивали, а теперь привлекают к суду. Такое развитие можно назвать очевидным прогрессом. Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь против них возбуждаются уголовные дела, и им предъявляются обвинения. Прогресс налицо», — написал он.

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Так он прокомментировал предъявленные судом бывшему президенту США Дональду Трампу четыре новых обвинения по делу о штурме Капитолия после выборов в 2020 году.

Бывшему главе государства инкриминировали сговор с целью обмана США, сговор для вмешательства в официальные процедуры, само вмешательство и сговор против прав. Если рассмотрение дела дойдет до суда и суд признает вину Трампа, то по совокупности ему грозит более 50 лет тюрьмы.

Это уже третье уголовное дело против экс-президента США. Первые два связаны со взяткой порнозвезде и хранением секретных документов. Но уголовное преследование не помешает ему выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.