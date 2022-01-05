Суд в США отказался освободить под залог россиянина Клюшина

Американский суд отказался освободить под залог россиянина Владислава Клюшина. Экстрадированного из Швейцарии мужчину обвиняют в киберпреступлениях.

Во время слушания дела судья счел убедительными слова обвинения о том, что Клюшин может уйти от правосудия. В связи с этим россиянина не стали отпускать под залог. На заседании Клюшин заявил о своей невиновности.

«Абсолютно невиновен», — ответил россиянин на вопрос судьи, признает ли он себя виновным по первому пункту обвинения. Цитату привело РИА «Новости».

На вопросы судьи Клюшин отвечал на русском языке. На остальные пункты обвинения он сказал: «Невиновен». Следующее заседание россиянин будет ждать суда, находясь в заключении, написал RT.

Ранее первичные слушания по делу Клюшина решили перенести на 5 января. Причиной стал документ, который адвокат россиянина Максим Немцев не предоставил суду в установленный срок. Речь идет о бумаге, подтверждающей участие в разбирательстве как самого адвоката, так и Клюшина.

Россиянина арестовали весной 2021 года в Швейцарии по запросу США. Американцы обвиняют его в инсайдерской торговле ценными бумагами. Зимой 2021-го Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США.