Слушания по делу россиянина Клюшина перенесены в США

Первичные слушания по делу россиянина Владислава Клюшина суд в Бостоне перенес на 5 января. В США россиянина обвиняют в киберпреступлениях.

Трансляция судебного заседания, как сообщил ТАСС, велась в понедельник в Zoom.

«5 января в 13:00 (21:00 по московскому времени) мы зачитаем обвинения», — привело агентство слова судьи Марианы Боулер.

Первичные слушания перенесли из-за того, что адвокат россиянина Максим Немцев в установленный срок не представил суду необходимый документ, который подтверждает участие в разбирательстве как его самого, так и Клюшина.

Владислав Клюшин был арестован в марте прошлого года в Швейцарии по запросу США. В Штатах его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами, которую он осуществлял на основании похищенной и непубличной информации с участием сообщников.

В декабре 2021 года Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США.