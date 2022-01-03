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    03 января 2022, 23:58

    Слушания по делу россиянина Клюшина перенесены в США

    Суд в США перенес слушания по делу россиянина Клюшина на 5 января

    Валерия Шафирко

    Первичные слушания по делу россиянина Владислава Клюшина суд в Бостоне перенес на 5 января. В США россиянина обвиняют в киберпреступлениях.

    Слушания по делу россиянина Клюшина перенесены в США

    Трансляция судебного заседания, как сообщил ТАСС, велась в понедельник в Zoom.

    «5 января в 13:00 (21:00 по московскому времени) мы зачитаем обвинения», — привело агентство слова судьи Марианы Боулер.

    Первичные слушания перенесли из-за того, что адвокат россиянина Максим Немцев в установленный срок не представил суду необходимый документ, который подтверждает участие в разбирательстве как его самого, так и Клюшина.

    Владислав Клюшин был арестован в марте прошлого года в Швейцарии по запросу США. В Штатах его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами, которую он осуществлял на основании похищенной и непубличной информации с участием сообщников.

    В декабре 2021 года Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США.