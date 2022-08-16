Суд в США частично удовлетворил тайное ходатайство предпринимателя Илона Маска, который просил передать информацию еще 22 сотрудников Twitter о работе платформы. Компанию обязали предоставить миллиардеру данные, находившиеся в распоряжении экс-управляющего одного из подразделений компании.

Как сообщило Business Insider со ссылкой на источники, Маск тайно подал ходатайство на прошлой неделе. Судья Кэтлин Маккормик в понедельник, 15 августа, частично удовлетворила его. Twitter обязали предоставить данные, которые были в распоряжении бывшего главного управляющего по вопросам потребительского рынка Кейвона Бейкпура, отметило РИА «Новости».

Сейчас компания должна «собрать, изучить и предоставить документы» Бейкпура. Сторона обвинения, как указывается, хотела получить сведения не только Бейкпура, но некоторых других управляющих среднего звена и менее высокопоставленных сотрудников Twitter.

У Бейкпура, вероятно, был доступ к информации и документам, которые касаются данных об анализе деятельности ботов в соцсети, отмечено в материале.

Минувшей весной Маск хотел приобрести Twitter и предложил за него 44 миллиарда долларов. Однако в июле появились сообщения о разрыве сделки из-за невыполнения компанией некоторых обязательств. В частности, ему не предоставили сведений о фейковых и спам-аккаунтах. Twitter подал иск, чтобы заставить основателя Tesla и SpaceX приобрести соцсеть. Представитель компании обвинили бизнесмена в желании навредить Twitter.