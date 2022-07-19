Представители Twitter назвали непростительным поведение Маска

Представители Twitter обвинили американского бизнесмена Илона Маска в желании навредить компании. Об этом они заявили в суде штата Делавэр.

«Поведение Маска в рамках контракта непростительно», — сказал один из представителей соцсети во время предварительного слушания.

Он добавил, что компания подверглась излишнему давлению из-за действий предпринимателя. По его словам, Маск хотел навредить соцсети и подорвал ее репутацию в глазах общественности. В связи с этим представитель компании заявил, что бизнесмен должен приложить все усилия к исполнению сделки, написало РИА «Новости».

Twitter обратился в суд на прошлой неделе. Он подал иск, чтобы заставить основателя Tesla и SpaceX приобрести соцсеть. Сумма сделки составляет 44 миллиарда долларов. Исковые документы поступили в канцелярский суд штата Делавэр.

Сообщения о решении Маска отказаться от покупки соцсети появились 8 июля. Бизнесмен разорвал соглашение из-за невыполнения компанией некоторых обязательств. В частности, ему не предоставили сведений о фейковых и спам-аккаунтах.