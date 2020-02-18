Суд в Париже оставил под стражей Александра Винника

Винник находится на территории Франции с 23 января. В страну он был экстрадирован из Греции. В ходе слушаний 29 января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей. В начале февраля его адвокаты подали протест на это решение. Заседание суда по рассмотрению апелляции прошло в понедельник, 17 февраля.

Россиянин Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года на греческом полуострове Халкидики, куда он отправился на отдых с семьей. Запрос на его арест подали США, где Винника обвиняют в махинациях с криптовалютой и отмывании денег.

Россиянин, по данным министерства юстиции США, в 2011 году создал онлайн-биржу, где различные виды криптовалюты можно было обменивать на евро, доллары и рубли. Биржа перестала функционировать одновременно с арестом Винника, так как сотрудники ФБР конфисковали оборудование дата-центра, который располагался в США. Как уверяют сотрудники биржи, россиянин был лишь «техническим специалистом» и занимался консультированием клиентов.

Власти Штатов утверждают, что Винник имел прямое отношение к взлому японский биржи обмена криптовалюты Mt. Gox в 2011–2014 годах. Кроме того, россиянина обвиняют в хищении персональных данных, а также ряде других преступлений.

Александр Винник своей вины не признает.