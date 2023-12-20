Мир 20 декабря 2023, 04:20 Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз Суд в Колорадо отстранил Трампа от местных выборов из-за штурма Капитолия РИА «Новости»

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Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, на которых определят кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судебная инстанция приняла такое решение на основании третьего пункта 14-й поправки к Конституции США.

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В нем говорится, что если человек, занимавший военную или гражданскую должность, «участвовал в мятеже или восстании против США», то после этого он не может занимать государственные должности (сторонники Трампа штурмовали Капитолий в 2021 году).

Это первое подобное решение, причем знаковое. Суд впервые применил в этом деле положения времен Гражданской войны.

В штабе Трампа судебное решение назвали ошибочным и обещали подать апелляцию в Верховный суд. Стоит отметить, что президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года, причем от демократов желает переизбраться Джо Байден.

Ранее политолог Юрий Светов США не откажутся от своих задач и целей на внешней арене в случае избрания Дональда Трампа президентом в 2024 году. По его мнению, разговоры о вероятном отказе Соединенных Штатов от финансирования Украины после избрания Байдена звучат смешно.