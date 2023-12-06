Мир 06 декабря 2023, 04:24 Байден признался, кто «заставил» его снова баллотироваться в президенты США Байден заявил, что пойдет на выборы президента США из-за Трампа РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден признался, что не стал бы снова баллотироваться на выборах в 2024 году, если бы не его старый противник Дональд Трамп. Слова американского лидера привело РИА «Новости».

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — заявил Байден.

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Ранее бывший глава США и кандидат в президенты на следующих выборах Дональд Трамп назвал свое участие в президентской гонке «крестовым походом» против Джо Байдена. Политик назвал действующего американского лидера «разрушителем демократии» и раскритиковал его за цензуру и попытки подавить свободу слова.

Дональд Трамп пообещал в случае победы «навести порядок в Белом доме» и снова сделать Америку свободной страной.

В конце ноября Байден выступил перед спонсорами на мероприятии в рамках кампании в Денвере. Эту речь американский президент посвятил своему предшественнику Дональду Трампу.