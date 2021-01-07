Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа

«Судья в суде Эр-Расафа, уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения, <…> принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего Уголовного кодекса Ирака», — говорится в сообщении пресс-службы Высшего судебного совета Ирака. Его цитирует Lenta.ru.

В пресс-службе добавили, что в материалах дела есть видео, на которых Трамп признается, что лично отдал приказ о нанесении ракетного удара.

Абу Махди аль-Мухандис и командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погибли в ночь на 3 января 2020 года в Багдаде, во время американской спецоперации, провести которую велел лично Трамп.

Иракская сторона пообещала отомстить за это. 6 января авиадиспетчеры в Нью-Йорке рассказали об аудиозаписи, на которой неизвестные угрожали влететь в здание Капитолия на самолете. В ней идет речь о возмездии за убийство Сулеймани.