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    07 января 2021, 15:25

    Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа

    Андрей Иванов

    Суд в Багдаде выдал ордер на арест Дональда Трампа из-за гибели заместителя главы ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандиса, сообщило РИА ФАН. Его убили вместе с генералом Касемом Сулеймани. Суд выяснил, что Трамп лично отдал приказ нанести ракетный удар.
    Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа

    «Судья в суде Эр-Расафа, уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения, <…> принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего Уголовного кодекса Ирака», — говорится в сообщении пресс-службы Высшего судебного совета Ирака. Его цитирует Lenta.ru.

    В пресс-службе добавили, что в материалах дела есть видео, на которых Трамп признается, что лично отдал приказ о нанесении ракетного удара.

    Абу Махди аль-Мухандис и командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погибли в ночь на 3 января 2020 года в Багдаде, во время американской спецоперации, провести которую велел лично Трамп.

    Иракская сторона пообещала отомстить за это. 6 января авиадиспетчеры в Нью-Йорке рассказали об аудиозаписи, на которой неизвестные угрожали влететь в здание Капитолия на самолете. В ней идет речь о возмездии за убийство Сулеймани.