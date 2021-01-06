Неизвестные угрожали влететь в здание Капитолия из-за убийства Сулеймани

Авиадиспетчеры в Нью-Йорке сообщили об аудиозаписи, на которой неизвестные угрожали влететь в здание Капитолия на самолете. По словам авторов записи, так они решили отомстить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

«В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен», — привел телеканал CBS News цитату из полученной авиадиспетчерами записи.

Пока неизвестно, кто именно записал это послание. По информации канала, американские власти не считают угрозу реальной. При этом они уже начали расследовать внедрение в авиационные частоты. Ситуация вызвала обеспокоенность, так как может затронуть работу пилотов. Кроме того, об аудиозаписи проинформировали Минобороны и службы разведки.

Источники телеканала отметили, что 5 января авиадиспетчерам напомнили, что они должны сообщать о любой угрозе или отклонении самолета от траектории полета. Как уточнил The Hill запись неизвестных появилась 3 января. В этот день в 2020 году США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Он был командующим иранским спецподразделением «Кудс».