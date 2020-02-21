Суд Украины разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Украинским судом принято положительное решение по обращению Госбюро расследований. ГБР запросило разрешение о принудительном приводе экс-президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля.

Фотография решения суда опубликована на сайте канала «112.Украина». «Ходатайство следователя следственной группы… о совершении привода… удовлетворить. Совершить привод Петра Порошенко… для проведения следственного действия — допроса, в процессуальном статусе свидетеля… 28 февраля», — указано в документе.

В документе сказано, что решение обжалованию не подлежит. Исполнение постановления поручили Национальной полиции Украины.

Ранее государственное бюро расследований, после очередного игнорирования повестки предупреждала Порошенко о возможности привести его принудительно.